鍊金手記——開鑼在即 戒急用忍

曼聯領隊摩連奴周一英超主場火併熱刺變陣三四二一出擊，最終仍淨吞三蛋，三輪聯賽兩敗錄得個人執教生涯最差開局。然而，「狂人」堅稱戰術層面沒有輸，強調自己曾三奪聯賽冠軍應得各界尊重，靠昔日輝煌遮醜。 今仗是摩連奴接掌曼聯以來，輸得最慘的主場賽事，而開季三輪英超兩敗不僅是紅魔曼聯自九二至九三球季後首次，亦是「狂人」執教生涯最差。雖則如此，摩帥賽後堅稱：「戰術角度上，我們沒輸。球隊過去一周都十分落力，今仗創造了足夠的機會，如果能在0:2時攻入一球，表現肯定會更好。」 豎起三指求尊重 摩連奴還豎起三隻手指道：「三隻手指除了代表今場比數，還指出我贏過三次英超冠軍，其餘十九位英超主...

2018-08-29