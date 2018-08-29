  • 2018年8月29日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 張祺忠郭炳湘許金山劉德華櫻桃小丸子

日報新聞 > 馬經

鍊金手記——開鑼在即 戒急用忍

2018-08-29 列印
  新馬季將於本周日展開，近年起暑期愈來愈短，距離上季煞科只有六星期。

  話雖如此，不少餓馬已久的馬迷，往往於開鑼日會失去理性地投注。筆者認為今季存在的不明朗因素比以往多，季初大注實屬不智。

　　今季騎師陣容變化甚大，當中雷神出走，其座騎落到其他騎師手中，水準是否可以保持已屬一大疑問，刨馬時必須留意此點。

  另外從化訓練場地亦成隱憂，雖然馬會規定所有出賽馬需於賽日前的四十八小時運回香港，但舟車勞頓到底對馬匹有多大影響，實屬未知之數，故此季初對此類馬亦要有一定戒心。

　　基於以上變數，季初階段宜戒急用忍，況且全季賽程漫長，要搏命亦毋須急於一時。

燈神
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd