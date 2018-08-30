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﻿馬場浮世繪——沙田馬場拜神高層出齊

2018-08-30 列印
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  新馬季周日開鑼，昨日為良辰吉日，馬會、今季新開倉的丁冠豪，以及呂健威和高伯新馬房，不約而同都在昨午舉行拜神祈福儀式，最大陣仗的當然是馬會，全部高層包括行政總裁應家柏、賽馬事務執行總監夏定安，以及在沙田總部工作的上下職員，齊齊誠心祈福，望新馬季事事順利。

  至於高伯新馬房的拜神儀式亦甚熱鬧，周日七匹參戰馬的馬主，除「舉世無雙」的馬主缺席，其餘六駒的馬主都有出席。另外「大雄圖」的馬主代表和新馬「宜春之星」的馬主團體成員之一林賢奇都有出席，大家齊齊上香和切燒豬，祈求新季人馬平安，成績再進。

馬場浮世繪
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