﻿馬場浮世繪——潘頓特首盃揀騎勝得威

周日開鑼戰的重頭戲是特首盃，冠軍騎師潘頓在這場一班千二米賽事，將夥拍東廄「勝得威」力爭打響頭炮，人馬於去季已曾合作摘下同程三級賽沙田銀瓶。而「勝得威」較早前試閘居於今仗對手「發盈喜」之後跑第二名，潘頓對牠的試閘表現大表滿意：「『勝得威』以往於具新鮮感時曾交出好表現，上次我策騎牠所勝一仗，牠擊敗了多匹出色的對手，跑得很好。」



「勝得威」今仗主要對手，包括五月份正是在潘頓胯下勝出新加坡一級賽克蘭芝一哩賽的「川河尊駒」，而上月廿四日試泥閘，經手人亦是潘頓，但潘頓對「勝得威」的備戰進度甚有信心︰「『勝得威』以往在負磅方面通常較吃虧，但今仗有數匹參賽馬需蝕磅上陣，這稍微增添了一些負頂磅對手的爭勝機會。」



潘頓接着分析今仗形勢時則說︰「我認為牠跑千二米已不宜再用前領策略，因其出閘速度已不如前，前速似乎減弱了。另一方面，『發盈喜』今仗似乎會受催策上前，所以應會有快步速。『勝得威』屆時只須從中間或較後位置上前即可。」



馬場浮世繪