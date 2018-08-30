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﻿馬場浮世繪——開鑼特輯今晚三台播

2018-08-30 列印
  新馬季開鑼在即，特備節目《二○一八/一九馬季開鑼特輯》今晚將會為馬迷做定熱身，以準備周日的開鑼賽事。節目中除有新開倉的丁冠豪剖析其操練手法、今季目標與哪些馬匹於季初較勇外，兩位新任公司騎師利敬國與麥偉利亦會詳談期望。此外，蘇偉賢亦會現身說法，道出麾下馬匹在從化的操練情況。特輯將分別在TVB J2台（周五零時三十五分）、Cable Sports Plus（今晚九時）及NOW 668台（今晚十一時）播出。

馬場浮世繪
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