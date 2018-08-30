﻿馬會App嶄新享受

二○一八至一九年度馬季將於周日開鑼，馬會市場及國際業務拓展執行總監張之杰昨午開記者會，介紹季內會推出的一系列新猷，當中在提升數碼娛樂體驗方面的着墨最多，馬迷將可以利用多項新功能，進一步享受賽馬。



由周日開鑼戰開始，馬迷可利用手機上的「HKJC TV」應用程式，全面享受馬會創新的Digital Watermarking技術，一面安在家中或投注站，一面追蹤多達四匹心水馬的沿途位置，以及牠們跟前領馬的距離，戰況一目了然。



待至季中的明年二月開始，馬迷將可以透過用手機設定指紋或面部測繪圖，更為安全方便地登入「HKJC TV」，觀看到屆時推出的馬場多角度現場直播，包括有兩個「無間斷沙圈鏡頭」，讓馬迷隨自己喜好鎖定觀看特定馬匹，絕無走漏。而賽前「沙圈花絮」就會將沙圈的人馬動態，以及跑道入口情況，一目了然地呈送用家眼前，效果非現時的電視直播節目可以做到。



另外，馬迷到時亦可用手機觀看各馬房的晨操片，而上季每次賽日都有五至六萬客戶使用的投注應用程式「Racing Touch」，亦將提供馬匹晨操影片，方便投注人研究馬匹狀態。而場內精品店「馬場有禮」亦步向數碼領域，於九月份推出網上版，令熱愛香港賽馬的海外馬迷，亦可隨時隨地買到喜愛精品。



另一方面，過往只以邀請形式參加的「優越卡」計畫，將於今季擴展，於明年四至六月期間，馬迷可以登記參加成為「黃卡」會員，從二○一九/二○年度馬季開始儲分，取得足夠積分後便可以成為黃卡客戶，享用多項優惠。另外明年馬會亦將為此推出「優越」流動平台，適合在任何流動裝置使用，方便用家隨時查閱積分換購禮品等。



特約記者：文傑