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﻿馬場浮世繪——開鑼戰林鄭主禮入場送月曆

2018-08-31 列印
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  新馬季周日開鑼，行政長官林鄭月娥當日將蒞臨沙田馬場主持開鑼儀式，並為重頭戲特首盃頒獎。而開鑼日入場馬迷可獲贈新馬季精美賽事月曆一個，場內備有多項精彩活動，更有全新開季精品供選購。

  投注方面，周日三Ｔ加入多寶儲備，如十元一注獨中，預計彩金可高達一千八百萬，而尾場的四重彩及四連環合併彩池會注入一百萬多寶。另外，第一口孖Ｔ及六環彩六寶獎均有滾存多寶。沙田馬場周日會於上午十一時正開放，至於雙邊投注方面，當日上午十時三十分至中午十二時四十五分，九龍塘鐵路站D出口有專車接載往跑馬地馬場。

馬場浮世繪
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