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﻿馬場浮世繪——藍天堡馬赴韓爭短途錦標

2018-08-31 列印
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  九月九日在首爾馬場舉行的韓國短途錦標，徐雨石的「藍天堡馬」是七匹海外入選馬之一，馬兒已於昨日凌晨從沙田馬場出發前往韓國，準備出戰這場沙地千二米韓國一級賽事。出發前，「藍天堡馬」已先後快跳五課全力提升至作戰狀態。徐雨石謂雖然首爾馬場的沙地跑道較鬆厚，跟香港的泥地跑道完全不同，對前置馬匹比較有利，但「藍天堡馬」習慣「食沙」，居後競跑也不會太蝕底。

馬場浮世繪
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