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﻿馬場浮世繪——何敬森與老苗口角被罰一萬

2018-08-31 列印
  昨日晨課，苗禮德與鄭廄副練何敬森口角，事件驚動到當值受薪董事韋敦彥，經受薪董事小組召集兩位當事人與鄭俊偉研訊後，何敬森承認曾在烽火台向苗禮德發出粗鄙和冒犯性言語，違反賽事規例第155（5）條就其有關不正當行為的指控，小組另考慮到包括何敬森曾因一宗涉及苗禮德的事件而被發出警告信一事，何敬森被罰款一萬元。

馬場浮世繪
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