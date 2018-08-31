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﻿馬場浮世繪——金鼓齊鳴加眼罩沈集成釋由

2018-08-31 列印
  沈集成申請為「金鼓齊鳴」在周日第七場佩戴眼罩上陣，而因馬兒於三月十一日贏馬時無此配備，受薪董事小組就此向他查詢原因。練者解釋，一來今仗跑一千米路程有別於上次勝時，二來即使馬兒首次在港跑一千米贏馬時亦無戴眼罩，但翌仗跑同程卻僅得季軍，故他相信加配眼罩將有助提高牠跑一千米的競爭力，尤其是考慮到牠休戰已久。沈集成又說，「金鼓齊鳴」上周六戴眼罩試閘的表現甚佳，故認為加配備是有利做法。小組亦已批准沈集成的申請。

馬場浮世繪
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