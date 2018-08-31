﻿舉世無雙爭豐收

史卓豐於過去三季的開鑼戰中，有兩次能夠順利開齋，周日新馬季開鑼，其八匹座騎中不乏牌面馬。昨晨史卓豐收操後表示，自己跟所有騎師一樣都希望能夠打響頭炮，藉此爭取更多支持，至於座騎中，他認為以「舉世無雙」和「威進駒」的爭勝機會較佳。



高伯新馬房的「舉世無雙」，上季曾由史卓豐策騎出賽三次，跑田草千二米得過一席季軍，周日復出跑田草千四米，史卓豐認為是爭勝分子。



「雖然『舉世無雙』上季曾在千二米賽事不敵『團結精神』跑第三，但我一直認為牠跑千四米會更合腳法，上季尾最後一仗跑千四米落敗，只因當時三歲未完全成熟，加上該役排位差，被逼要走外疊，表現不能作準。上周二，『舉世無雙』試泥閘的走勢良好，只落後『發盈喜』和『勝得威』兩匹高分馬之後得第三名，我覺得牠踏入四歲後成熟進步，近期狀態進展良好，今次復出跑千四米，排得有利四檔，足以及鋒而試。」史卓豐說。



威進駒輕磅夠爭



昨晨史卓豐親自策騎「威進駒」快跳後，呂健威即由烽火台走到機坪，等待鞍上人落馬，然後兩人低頭密斟，動態積極。史卓豐說︰「『威進駒』上季中後曾經休息，至季尾才復出上陣，所以現階段的體力絕無疑問，復操後狀態亦冒起甚速，今次跑贏馬途程千四米，即使排在外檔，但在馬少場合出戰，影響相對較低，而且只負一一六磅迎敵，只要跑出本身水準，便足以走入前列。」



另一方面，史卓豐指出苗廄的質新灰馬「香江世億」早前曾贏出泥地試閘，但當日場地受天雨影響，故本身所造時間亦慢，未足以反映真正實力。史卓豐又謂「香江世億」轉倉後，戰鬥力肯定開始進步，以上季跑過幾場均接近的走勢，今仗更添成熟兼有更好狀態迎戰，隨時有進步成績。



特約記者：文傑