﻿張氏理論——澳牌仔冠軍獎 已無必要

澳門馬季完成，當天出了冠軍騎師馬雅，冠軍練馬師馮耀正和冠軍見習騎師梁家偉，老張與後兩位熟稔，都為他們高興。梁家偉曾於港當了一年見習生，贏了十四場而要離開馬圈，兩年前才於澳門再策騎，雖然年紀不輕，因為未贏夠場數，仍為見習生，初時更受讓五磅，贏了一場即只受讓三磅了。



但究竟於澳門有無必要再設冠軍見習生？香港由七十年代開始已設冠軍見習生，且曾於八十年代有每月表現最佳見習生作鼓勵，因為當時有十多名見習生也，近年已取消冠軍見習生，因為平均只得二至三名，甚至只獨有一人，已失意義。於現時澳門，見習生有三人，一是梁家偉，另一名是剛出道半季，也贏了幾場，而最後一位已苦戰兩三季仍未贏馬，因此實不必再設此獎。



不少人知梁家偉和梁家俊是兩兄弟，而不知實是孖生兄弟，哥哥梁家俊出道早一年及已成出色騎師，而弟梁家偉於下季才成正式騎師。



張福元