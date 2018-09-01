﻿龍城勁將休出縮程好

苗禮德馬房近季都喜在季初階段搶攻，最近四季均在沙田或跑馬地首次賽事贏馬開齋，明日此廄派遣九駒上陣，相信必力求盡快打開勝利之門。廄主昨晨收操後表示，「龍城勁將」和「惜多福」均有良好準備而臨，將成為馬房今戰爭分主力。



「龍城勁將」（圖）上季出賽六次，先後在田草千四、千六和千八米上名，可惜始終未能交出頭馬，周日此駒復出跑千四米，交由首次在港上陣的利敬國主轡，苗禮德分析說：「我向來都喜歡將旗下參賽馬交予初來港的騎師執韁，至少他們都希望盡快交出成績，鬥志如虹。嚴格來說，以『龍城勁將』目前進度，跑千六甚至千八米可能更合腳法，不過馬兒距上賽超過兩個月，足以養回足夠新鮮感，可應付稍短途程，何況馬兒早前試泥閘及上周四試草地均走勢甚佳，可見狀態進度良好，今場應夠條件爭勝，為替馬房開齋。」



「惜多福」上季在田草千二米贏馬，周日列陣一千米直路賽，苗禮德分析說：「『惜多福』上季五月之後便沒有出賽，所以今季一早復課，在八月初已安排快跳，繼而在上周二試泥閘。馬兒一直保持良好進度，今場跑稍短的一千米，但配見習生黃俊實負一二三磅，而且排在最有利的十檔，預期起步後可以前領或守好位，形勢應該有利，有望走入前列，甚至贏馬亦非意外。」



最後，苗禮德表示轉倉初出的「香江世億」近期在晨課、試閘及試草地均走勢出色，顯然馬兒年長一歲後，狀態及成熟程度均有進展。惟該駒往績平平，真正實力仍在評估中，今仗能交出成績當然最好，否則的話，亦可以今賽為參考，方便他日作出更妥善部署。



特約記者：文傑