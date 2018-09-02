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﻿勝在有方——英明勇將路合冷敲

2018-09-02 列印
　　「英明勇將」上季表現較反覆，但季尾788場次轉到田草千四，當日極利內疊前置，此駒沿途走不利之二疊，直路更移出外疊不利路段，竟能輕取實力指標「歡樂小子」和「孟買之星」，以後駒曾跟「平海福星」和「精明才子」等其後可贏一二班賽之佳駟跑近計，此役有三班頂水準。大前季曾一出即勝，且曾打疊贏馬，今隔近兩個月才出，乘季尾勇態而臨，憑新鮮感重返往績更佳之千二米，對手似是而非可敲冷。

　　「一定賺」上季可在田草千六逼近「大籐王」而氣走「鈦金剛」，於三班負輕磅甚有利，轉馬房後於從化試閘似重拾角逐興趣，也可博W。「英勇大師」上季可在三班強組此程氣走「精明才子」，上到二班也可兩度入圍，其後跑得太密才敗，如今休後消疲態，值得博冷。

方駿暉
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