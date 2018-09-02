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﻿翠絲過兩關——特首盃高奏軍歌

2018-09-02 列印
　　「五陵霸」出自上季502場次強組，當日牠角逐田草一哩只輸三個幾馬位，其實水準極佳；隨後演出雖見反覆，但只是馬兒還未成熟所致。上季煞科日，此駒落到五班跑千八米，末段交出極佳追勢衝入第四。歇暑期間更牠更趨進步，潘頓肯騎，大有吼捧價值。

　　另外，上季韋達在開鑼日只策兩駒，今季則有九駒上陣，聲勢大大不同。「軍歌」上季曾在748場次受讓「勝得威」九磅而力壓對方，今次兩駒再遇，後駒仍要讓其七磅，計落「軍歌」甚有着數，況且特首盃一向不利重磅馬，同場四號至七號馬均要蝕磅，論負磅以「軍歌」最有利，贏馬機會突出。

珊翠絲
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