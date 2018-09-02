  • 2018年9月2日 星期日
  • 29º
  • 76%
熱門： 亞運高鐵工藤佑采月餅馮永業

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——馬季開鑼萬事欣

2018-09-02 列印
　　告東尼向來季初成績不俗，鑑於現時暑季較短，不少上季尾的勇馬都能承接銳勢，狀態大多可維持至九月。第四場「萬事欣」上季苦戰十五場未嘗一勝，只跑入七次殿軍，評分持續下調至現時三十五分。看此駒前季的首回合，即使出爭三班賽，仍可克服外檔而一放到底，雖然上季初出令人失望，但憑藉班底較高，並而今仗排位理想，縱使已屆七歲，若可在早段輕鬆佔取前列，很有機會取得久違了的頭馬。

　　第六場「快樂寶貝」轉倉初出，預料很有機會為丁冠豪帶來首場勝仗。此駒上季在三班經常跑得接近，雖然屢拼俱與頭馬無緣，但前季曾在千四米以前領策略擊敗表現穩健的「世界紀錄」，反映路有專長。最近試千二米泥閘，沿途走勢強勁，末段餘勢令人留下深刻印象。今重返四班，對手實力未見突出，有力爭勝。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd