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﻿重點出擊——五陵霸進步開齋

2018-09-02 列印
　　第二場五班千六米，十匹馬當中，竟有七駒在上季煞科跑千八米對戰，按理推算，部分征戰多仗的馬匹，里程大致見盡，預期不會有太大進步，所以筆者以該役作為今仗的分析藍圖，而當中只曾出賽九次的「五陵霸」，當日的表現可謂突飛猛進。

　　上季煞科日的場地特色是大利前置，而總場次797的首三段步速亦極慢，前列馬「大運舞台」、「有衝勁」及「人間尋夢」無疑賺盡一切有利形勢，但當中只有「人間尋夢」能保住一席第三。

　　今期推介馬「五陵霸」，該役起步稍慢，早段留守較後位置，轉彎又走外疊入直路，尾兩段卻造出最快時間，以勁勢撲入第四。經此役之後，此駒小休十多天後便復課，試閘能輕鬆跟前，表現大幅進步，有望一出即打開勝門！

安西教練
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