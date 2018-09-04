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﻿馬場浮世繪——麥偉利擺烏龍刑期再延遲

2018-09-04 列印
　　剛周日的開鑼戰，麥偉利承認策「金鼓齊鳴」時違規，因而被罰停賽兩日，而在研訊中，麥偉利向競賽董事小組申請押後至九月十一日執行判罰，並獲批准。惟同日晚上，麥偉利卻通知小組，表示原來一早卜定九月十六日沙田賽事的座騎聘約，惟在研訊中卻疏忽沒告知，小組最後鑑於情況，遂批准他進一步將罰則延期，至九月廿二日的周六賽事後才執行。

馬場浮世繪
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