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﻿馬場浮世繪——高伯新釋快利寶除眼罩因由

2018-09-04 列印
高伯新為「快利寶」申請於明晚第五場賽事除去眼罩上陣，而因馬兒上仗是於五月廿三日佩戴眼罩及頭罩贏馬，故受薪董事小組就此詢問過高伯新與騎師韋達原因何在。高伯新則解釋，「快利寶」上季競賽經驗未足，戴眼罩有助發揮，但他認為馬兒今季已較成熟，故已毋須靠眼罩來集中精神。高伯新又指出，「快利寶」今仗復出跑一六五○米，如續讓牠佩戴眼罩或會導致太過搶口，因此他亦先安排「快利寶」除眼罩試閘，而且表現良好。而贏馬功臣兼經手試閘的韋達亦認同意見，故此小組批准申請。

馬場浮世繪
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