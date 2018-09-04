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﻿馬場浮世繪——跑馬地馬場昨日拜神祈福

2018-09-04 列印
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新季首次谷戰明晚開鑼，為求事事順利，馬會行政總裁應家柏昨日聯同一眾馬會高層，在跑馬地馬場拜神，齊齊上香祈福切金豬，場面熱鬧。

馬場浮世繪
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