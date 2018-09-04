﻿再石磨藍依然安心

田泰安於剛周日開鑼戰未能順利開齋，只得「有理共想」和「一定賺」兩駒上名，昨晨他坦言當日座騎實力未算突出，故此未感失望，並相信只要繼續埋頭苦幹，頭馬就會到手。明晚跑馬地夜賽，他認為以「再石磨藍」和「生力軍」的機會最佳。



苗廄「再石磨藍」上季五戰得四冠一亞，成為苗廄上季贏馬最多賽駒之一。今季「再石磨藍」踏入七歲，且評服役以來最高的八十九分起步，然而田泰安認為牠仍有可爭之道︰「『再石磨藍』無疑目前評分甚高，但跑谷草千二米有良好賽績支持，加上最近無論試草地或泥閘，都展示出良好走勢，狀態令我十分滿意。另外從周日賽事可見，不少上季尾有好表現的馬匹，今季都仍具勇態，可趁季初其他對手狀態未足時發難，『再石磨藍』在此當仍可交出良好成績。」



姚廄「生力軍」上季尾先後在谷草千二米和一六五○米後上走得接近，而田泰安上月度假後返港，復課首日策牠出試，之後繼續一手操練，重視足見。明晚「生力軍」列陣於第二場五班千二米，田泰安說:「嚴格而言，今季『生力軍』可以進軍中距離路程，不過季初既有新鮮感的幫助，暫時應該可以勝任稍短途的賽事。近期馬兒操練時的表現良好，一定具備作戰狀態，只希望臨場走位方面可以克服到排外檔，取得前列名次。」



艦長天下望步速快



對於何廄「艦長天下」，田泰安則表示此駒早前試泥閘後上跑第四的走勢不差，不過上季所見，馬兒前速較慢，往往要跑順後才逐步加速，故希望今仗跑谷草千二米的早段步速夠快，讓牠得以輕鬆跟隨，從而在直路上發揮後勁爭三甲。



特約記者：文傑