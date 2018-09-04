﻿輝灑自如——馬會月餅 無試食

一年容易又中秋，最近外出用膳時，不少酒家都在推銷自家品牌的月餅，而因為選擇繁多，他們最直接的宣傳方法，便是讓人試食。切一個月餅奉客，成本有限，得來的回報卻不會少，這亦變成近年流行的推銷手法。



但原來凡事都有例外。早前和馬主老友在沙田馬場會所的凱旋廳飯聚，席間有侍應推廣包裝精美的馬會月餅，外表就夠吸引了，卻不知味道如何，於是便找來另一位侍應，問問是否可以試吃一下，得到的答案是「無此規矩」，而且他們也不能隨便打開未認購的月餅。當然，試不試食絕對無緊要，而且馬會也可能有其嚴格執行貨量的規矩，我們無謂強人所難。反正馬主老友早就訂購數十打的月餅送客，也不必再多訂。



然而，馬會如果真的想做好月餅生意，奉勸要考慮清楚，是否應該追上比較貼地的行銷技巧？



朱鎮輝