﻿勝在有方——紫雲星減磅放到

「紫雲星」上季中於泥地贏馬後轉到谷草，放不出也可在有利路段贏馬，證明此場地合跑。最勁是翌戰436場次，當日場地不利內疊前置，放得頗急，頭兩段快達46秒09，比早幾場之四班賽快逾1秒半，僅敗予其後能勝二、三班賽之「有理共想」和「勇闖者」半乘，卻可力拒其後兩勝三班賽之「必得勝」，結合此役段速和對手水準，至少值三班中上級。其後除下眼罩也可得二、三名，其中泥地成為快步速和鴛鴦地受害者，仍能力拒再出補中之「鑽得勁」，屬出色亞軍。其後可能體力回落才成績倒退，不足為據。如今可回到四班，雖然延遲報名加入，但用十磅生顯示誠意，望暑後消疲態，跑出八成水準足可放到。



「旅英公爵」上季初可在谷草千二狂勝，其後體力回落，多跑田草減分，不必介懷，重返最佳路程排好檔，可作冷配。「麯院風荷」上季可在三班谷草一哩入位，季尾則在田草千四力拒再出可大幅提升名次之「軒轅齊飛」，於此組足可爭Q。



方駿暉