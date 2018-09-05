  • 2018年9月5日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 高鐵飛燕襲日劉德華港獨工藤佑采

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——駿皇綵事必獲利

2018-09-05 列印
　　第五場「事必獲利」特別有利久休，過去三季暑期後復出，先後取得兩冠一季。今次初出跑谷草一哩，坐位望贏必能做到。博單Q可加入「悅目星光」，上季在五班同程開齋贏馬，升班後曾三戰同程取得兩亞一殿，根本在四班也具備競爭力，假如前駒有何閃失，有權取而代之。

　　第八場「駿皇綵」來港至今以韋達發揮最好，上季出賽十七次連位置都欠奉，確實令人失望。此程在上季谷草煞科戰出賽，當晚場地不利領放，牠靠快放取回一席殿軍，演出在水準之上，更證明本身必合谷草。今次唞夠再攻谷草千二，可望取得久違的頭馬。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd