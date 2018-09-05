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﻿伊仁絮語——潘頓揀騎好吉利

2018-09-05 列印
第三場「鄉村瑰寶」來港後五度試閘，取得三冠兩亞，本身速度甚高，因雷神離港，帥印早已落在潘頓手上。今場對手有不少快馬，礙於排位關係，此駒可望留守在中間位置並取得遮擋，於直路上伺機突圍。

尾場賽事各駒實力平均，上季曾在潘頓胯下贏馬的有「喜進」、「盈利駿馬」及「醉多福」，但騎者最終揀選「好吉利」出戰。這匹五歲馬可說是麥廄內表現最穩定的一駒，過往六戰谷草千二獲兩贏兩位，暑假復課多由副練出試，八月二十五日試閘雖然起步較慢，末段仍收復不少失地，以往休後演出特佳，值得捧場。

Ian
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