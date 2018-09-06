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﻿馬場浮世繪——徐雨石梁家俊贏馬壯行色

2018-09-06 列印
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　　石廄「藍天堡馬」於周日將配梁家俊出戰韓國短途錦標，馬兒早前已赴當地備戰，而騎者與石哥昨晚在港合作三駒，先有頭場「萬里威揚」拼入Q，繼而第二場憑「魅力之子」報捷，一於贏馬壯行色！

馬場浮世繪
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