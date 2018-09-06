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﻿馬場浮世繪——最驫為從化馬取得第一W

2018-09-06 列印
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　　剛戰新季開鑼日，有多匹曾到從化訓練的馬匹交出好成績，可惜未能取得頭馬，然而數據很快被打破，昨晚舉行季內首次谷戰，即有曾經在從化訓練的「最驫」報捷，亦是沈集成和巫顯東的今季開齋馬。

馬場浮世繪
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