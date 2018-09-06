﻿谷戰開鑼華倉七W

昨晚谷草開鑼戰，頭六場都是華人天下！其中潘明輝、徐雨石、沈集成、巫顯東、蔡明紹、何良和姚本輝，分別打開本身今季勝門；而沈集成則食埋尾胡，成功起孖。至於潘頓雖然只與方嘉柏合作勝出「琴心星」，但另有幾場跑入位置，於第七場賽後提前成為騎師王。



新開倉的丁冠豪，繼剛戰贏出季內第一場頭馬後，昨晚憑潘明輝策騎的「飛壹般」又食頭胡。賽後丁冠豪開心地說：「『飛壹般』今仗出閘並不順暢，幸好排外檔起步，反而有時間改善位置。此駒以往有畏群毛病，但季前試閘時，負責的騎師表示沒有此問題，可能牠愈趨成熟，再者減分亦多，所以勝回一仗。」



第二場至第三場賽事，則輪到徐雨石和沈集成打開今季勝門，前者憑梁家俊策騎的「魅力之子」爆出二十五倍冷W。徐雨石透露：「『魅力之子』過往經常從外疊衝刺，走位很蝕底，今仗全賴梁家俊夠膽識，一直在內欄等位，結果有好回報，但就算最終塞車拼失，那便下仗再拼過吧。」



而憑「最驫」開齋的沈集成表示：「『最驫』去完從化有新鮮感，對於演出有幫助，同時重戴眼罩也有好效果，賽前我預計步速會很快，所以一早決定用後上戰略，結果成功致勝。」



到了三T場次，頭關由何澤堯為「陽明高高」開齋，繼田草開鑼戰後再贏呂廄馬，練者呂健威則指：「『陽明高高』雖然已經四歲，但仍然嫌稚嫩，今仗主要贏在對手普通，同時場地似乎頗為有利在內欄追趕，而牠則賺了此形勢。」



次關四班一哩賽，就由蔡明紹和何良的組合報捷，憑二十二倍的「駿協精英」取勝，蔡明紹表示：『駿協精英』」賽前由我策騎操練多課，除了協助提升狀態，更藉此了解其脾性。此駒年紀漸長，脾氣較以往改善不少，今場前中段走勢輕鬆，因而末段能夠發揮後勁越過對手，如果其狀態持續，季內跑谷草中距離至千八米，仍有頭馬見面。」



至於三T尾關則是黃俊的大熱門「旺舖大師」掄元，姚本輝取得其季內首W，他說：「『旺舖大師』上季已經展示具備良好質素，今季踏入四歲較前更成熟前步，今仗只負一百一十磅，且排在有利一檔，可謂集有利條件於一身，而黃俊的發揮亦稱職，起步後立即貼欄搶放，就此一放到底取勝。此駒仍有進步空間，短期內將集中部署跑谷草短途賽。」



另一方面，潘頓和方嘉柏的組合於第七場憑「琴心星」贏馬，打破華倉壟斷。方嘉柏賽後說：「『琴心星』之前右腳受傷，幸好已經康復不少，今仗潘頓發揮甚佳，順利取得頭馬。此駒賽前試泥閘的走勢極佳，之後可能安排牠嘗試跑泥地。」



記者：文傑、亨利