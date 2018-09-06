﻿順理成章——新鮮感威力 不容低估

多年前筆者聽過一位對賽馬極有研究的高人說過，在沙田馬場啟用的初期，當時還有部份馬房留在跑馬地山光道，而這位高人不久便發現這些跑馬地馬房的馬，一到沙田上陣往往有截然不同的好表現。雖然高人未有道出原因，但筆者相信是跟新鮮感有關。



開鑼日共有十一匹曾到從化操練的馬上陣，結果得到兩冠兩季三殿的成績，其中「海明珠」僅負鼻位而已。由此可見，馬兒在從化受訓練之餘，在更佳的環境下度過一段日子後，也可重拾新鮮感。除此之外，從化還設有上斜跑道，加上其他優良設施，待各馬房主理人充份掌握到各項設施對練馬的成效後，相信會出現更多由從化回來後演出突飛猛進的例子。



談到重拾新鮮感，有時轉馬房也是其中一法。看開鑼日新開倉的丁冠豪取得兩勝，便知這類俗稱轉飯鑊的威力。另外有些馬換騎師也會有好效果，特別是經過低潮及减分後，換配搭随時有驚喜。



章名