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﻿馬場浮世繪——女馬主鄭是鳳離世終年61歲

2018-09-07 列印
　　熱愛賽馬的資深女馬主鄭是鳳，據其家人公布，在本月一日已安詳離世，終年六十一歲，喪禮將按其遺願低調處理。鄭是鳳昔日與吳定強合作無間，去季因吳定強散倉，遂將現已退役的「銘記心中」轉交羅富全訓練，並取得一季三捷佳績。現役馬中，蔡廄的明星馬「志趣相投」，鄭是鳳屬馬主團體成員。

馬場浮世繪
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