﻿史卓豐繼續發光

史卓豐在港發展已踏入第四季，每季都能在馬季開鑼後迅即開齋，前晚便夥拍「醉多福」敲響新季勝鼓。昨晨史卓豐坦言能一早贏馬，確令他減去不少壓力，希望頭馬陸續有來。周日沙田賽事，史卓豐將策騎七駒，他認為苗廄「瑩之光」和「喜歡笑」這兩匹質新馬都有備而臨，機會值得秤先。



「瑩之光」上季起在港服役，跑過兩場賽事熱身後，即在田草一千米直路賽和泥地千二米連贏兩仗，周日復出跑泥地千二米，上季連捷功臣史卓豐分析說︰「『瑩之光』較為早熟，所以上季很快便開始步入狀態，不過苗禮德在部署上仍相當謹慎，無意將牠一季用盡，所以連捷交代後，便立即安排提早歇暑，讓牠有充足的時間成長。復課以來，『瑩之光』的狀態進步良多，早前試泥閘勝出後，上周四試草地的走勢更勁，今次復出雖要面對多匹泥地短途好手，但本身具備佳態迎戰，而且只負一一九磅，理應有機會爭取跨季三連捷。」



喜歡笑趁對手少



「喜歡笑」於上季尾已轉投苗廄，待至今次才作轉倉首戰，史卓豐對牠有以下評價︰「我上月夥拍『喜歡笑』試閘，當日乃今季第一次舉行試閘，加上場地受天雨影響，所以馬兒只以輕舒腳頭的性質完成，我只讓牠順本身步伐去走，但表現卻比預期更好，直路上走勢甚佳。其後『喜歡笑』的操練正常，狀態循序漸進，周日復出跑千六米，事前我估計或要先跑一場熱身會較佳，但是場馬少，對手中具實力亦寥寥無幾，『喜歡笑』有望趁機走入三甲。」



至於列陣第二場出戰廣東讓賽盃的「旌暉」，史卓豐表示這匹姚廄馬的評分已飽和，但陣上表現特別準繩，而且具上乘前速而可用主動跑法，今仗只得五駒列陣，可趁機贏回一場頭馬並不出奇。



特約記者︰文傑