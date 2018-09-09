﻿頭號目標——喜歡笑暗渡陳倉

第三場三班一六○○米。發覺近季的二班與三班在水準上頗有差距，上季初本來只是短途賽較明顯，但後來連中長途賽都一樣，所以當「喜歡笑」在二班輸了三仗後，在505場次落三班配潘頓，筆者即有憧憬，可惜遇上當日偏差利內疊，就連直路都不利走外疊，而「喜歡笑」因排十檔，無可奈何沿途要較蝕位，直路亦要走不利地衝刺，但在直路初總算可跟在有能力的「勝利仔」身後一同追前，到最後百多米才見勢頭減弱，以後駒一連三仗不勝也上名計，「喜歡笑」如有較佳際遇，應有爭三甲希望。



「喜歡笑」在上述一仗拼失，再在泥地多負一仗後，於四月份便轉投苗廄，其後一直勤做工夫，唞暑期也只休了十多日便復課，可見廄主有心盡快撚好交代。八月中此駒曾在一課泥閘跑第二，雖然同組全是苗廄馬，且只是追近「日東昇」，不過姿態尚算輕鬆，估計進度不俗。今番選擇在季初的千六米復出，憑新鮮感之助應不嫌短，而且上季所見此駒有點竄勁，較適合縮程，同場有上季賺形勢而大勝的「電路二號」擔票，正合此匹轉倉馬暗渡陳倉。



仲達