﻿勝在有方——安喜蓄銳一出再贏

「放馬過來」曾兩度在季初三班千四米跑入二至四名，此程尚非太短。減分實太快，級數遠高於今場對手，同樣可縮程入前兩名。「勤德兼備」外地和在港也是贏千二米，同父馬合田草，可憑班利於此場地初次上名。
方駿暉
廣深港高鐵定於九月二十三日通車，首班列車當日早上七時由西九龍總站開出，前往深圳北站。市民下周一早上八時起可以親身往西九龍總站售票處購票，網上或電話購票則在當日中午十二時開始。有鐵路迷期待高鐵通車，希望...
2018-09-08
中國國家主席習近平下周二及三，即本月十二至十三號，會到俄羅斯海參崴出席第四屆東方經濟論壇，並在論壇上致辭，提出中方對加強地方地區合作的主張及建議。這是習近平首次出席這個論壇，將會與俄羅斯總統普京會晤。外交部部長助理張漢暉認為，這次中俄會晤，將再次強化中俄關係。習近平或會與日本首相安倍晉三舉行會談，促進雙邊關係。 中國外交部部長助理張漢暉說，今次將會是習近平首次出席東方經濟論壇，期間會與俄羅斯總統普京，舉行今年內第三次雙邊會晤，規劃雙方下一階段的雙邊關係發展方向，重點推動雙方務實合作等。兩人亦會共同會見記者。張漢暉又說，今次習近平出席論壇是工作訪問，但從俄方整體接待安排來看，...
2018-09-08
英國薩塞克公爵哈里王子與夫人梅根‧馬克爾婚後常常一起出席慈善活動，他們的一舉一動都常常引起傳媒的爭相報道。而周四，哈里王子偕同梅根夫人出席一場慈善音樂會，梅根穿上華裔時尚設計師吳季剛（Jason Wu）的一襲藍色連身裙亮相，高貴優雅，令人眼前一亮。吳季剛因設計的禮服被美國前第一夫人米歇爾挑中於就職典禮穿著亮相，而一夜間聲名大噪。 英國薩塞克斯公爵哈里王子周四偕同夫人梅根出席一場慈善音樂會，這是一個紀念一次大戰結束一百周年的慈善音樂會，兩人因為群眾太多，而遲到十分鐘。三十七歲的梅根穿上華裔時尚設計師吳季剛的一襲藍色連身裙亮相，更以一雙總值六百四十鎊（約六千五百港元）的Aqua...
2018-09-08
近期多個主攻迷你戶的新盤排隊應市，其中恒地旗下、毗鄰港鐵西營盤站的藝里坊‧1號，日前公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶型，計及最高3%折扣後，折實669.688萬入場。 恒基物業代理營業（二）部總...
2018-09-08
中美貿易戰發展，仍然牽動市場投資情緒，港股表現反覆，恒指低開78點後，一度反彈221點，其後迅速回落至26669點，重磅股騰訊（700）連跌兩日後，逆市反彈撐住大市，令中尾段市況好淡角力，收報26973點，微跌1點，全周計恒指累跌915點。指數成份股於昨日收市後變動生效，被剔出藍籌的東亞銀行（023）及招商局港口（144）發力，以全日高位收市。 市場觀望中美貿易談判進展，市場氣氛不明朗，恒指低開後曾上漲至27196點，惟升勢不保，順勢急瀉至26669點。其後，據報內地社保基金擬加大入市抄底力度，推動滬深股市上揚，刺激港股中尾段跌幅收窄，表現好淡爭持，收報26973點...
2018-09-08
勇奪世界盃殿軍後，英格蘭今晚歐洲國家聯賽再上征途，在溫布萊主場惡鬥西班牙，上演A級第四組大戰。主隊領隊修夫基決定派出決賽周四強不敵克羅地亞的正選陣容出戰，射手哈利卡尼賽前獲頒發世盃金靴獎，務求接受逾八萬球迷歡呼，肯定今夏的努力，故今場加冕戰對三獅意義重大，主勝去馬。（奇妙電視77、有線602、662台周日凌晨2:45直播） 今夏俄羅斯世盃，英格蘭爆冷淘汰哥倫比亞和瑞典，最終四強和季軍戰分別不敵克羅地亞及比利時獲得第四。消息指修夫基為了讓一眾主力獲球迷掌聲鼓勵，今仗會派出四強負格仔軍團的正選陣容出戰，唯獨鋒將史達寧因傷缺陣，該名四十八歲教頭矢言：「我們不會嘗試新事物，...
2018-09-08
經常享受入廚樂者當然喜愛羅致靚廚具，即使廚藝一般都以擁有靚煲為榮，法國高級廚具品牌Le Creuset於今日（9月8日）至9月11日舉行Mega Sale，場內貨品低至三折，而且還有超過500件廚具，...
2018-09-08
踏入分娩倒數階段嘅混血名模Rosemary，與印度籍老公Jason嘅愛情結晶品快將出世。日前下午，幸福孕媽Rosemary挺巨肚出街當運動，肚大如籮嘅佢身穿大露背連身褲，大晒好生養「巨躉」又真空「飛釘...
2018-09-08
或許前陣子在北歐西餐吃多了，這天早上突想吃燒肉，於是便去樓下燒臘舖吃碟燒肉飯當早午餐。燒臘舖的燒肉通常由面珠登起刀，去得早，有豐潤爽口的燒豬面珠登吃，燒豬面珠登似肥不肥，潤中帶爽，略有鹹味，吊出肉鮮，宜配白飯，不須加汁，飯乾肉潤，油香都在飯粒之中散發，再略摻些葱薑茸，一同嚼在嚨裏，不說齒頰留香都不行。如此一路想着美味，到了燒臘舖，一看吊在那裏的燒肉皮相，心中涼了一截，問操刀的小師傅：今日燒肉得唔得？小師傅倒也老實，搖了搖頭說：麻麻地。這就掃興了，若硬要吃一碟，可能會更掃興。 燒肉飯沒吃成，坐車去了銅鑼灣，記得駱克道波斯富街口有家「泰興」，不料到了那裏轉了一圈，沒找着，那地方...
2018-09-08
第三場三班一六○○米。發覺近季的二班與三班在水準上頗有差距，上季初本來只是短途賽較明顯，但後來連中長途賽都一樣，所以當「喜歡笑」在二班輸了三仗後，在505場次落三班配潘頓，筆者即有憧憬，可惜遇上當日偏差利內疊，就連直路都不利走外疊，而「喜歡笑」因排十檔，無可奈何沿途要較蝕位，直路亦要走不利地衝刺，但在直路初總算可跟在有能力的「勝利仔」身後一同追前，到最後百多米才見勢頭減弱，以後駒一連三仗不勝也上名計，「喜歡笑」如有較佳際遇，應有爭三甲希望。 「喜歡笑」在上述一仗拼失，再在泥地多負一仗後，於四月份便轉投苗廄，其後一直勤做工夫，唞暑期也只休了十多日便復課，可見廄主有心盡快撚好交...
2018-09-09