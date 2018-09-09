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﻿勝在有方——安喜蓄銳一出再贏

2018-09-09 列印
　　「安喜」上季轉投麥菲文馬房後，一出即在田草千二輕取休後例好之「春盈」，後駒其後也可加添兩W，足證水準甚高。奇怪的是其後卻未再跑此程，但轉到田草千四遇較強對手尚能連場上名，其中上季尾786場次能跟其後跑得好之「及時行樂」鬥得接近，另有蹄下敗將「金碧科」最近能提升名次入三甲，戰鬥力值四班中上級。看外地一戰千二米即勝，六歲自購馬用得不算多，今終肯重遊勝路，對手比千四弱得多，當可繼上季後一出再贏。

　　「放馬過來」曾兩度在季初三班千四米跑入二至四名，此程尚非太短。減分實太快，級數遠高於今場對手，同樣可縮程入前兩名。「勤德兼備」外地和在港也是贏千二米，同父馬合田草，可憑班利於此場地初次上名。

方駿暉
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