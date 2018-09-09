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﻿翠絲過兩關——艮志騰雲永常喜

2018-09-09 列印
　　頭場賽事十二駒當中，有八匹是處女馬，而曾交出頭馬的四駒當中，只得「永常喜」有直路賽勝績，誠是今場較有根據的一駒。「永常喜」對上兩季初出都有表現，今次休出首戰，可憑新鮮感提升機會。再者，上周日的兩場直路賽都是內欄場地較外疊為佳，今仗此駒排一檔反而有着數，獨贏佳選。

　　「艮志騰雲」一直以領放表現最佳，上季尾666場次及721場次，居然放棄最擅長的跑法，敗績絕不可作準。看煞科日換人出爭千四米，用回前領跑法，路程嫌長之下亦取得季軍，可知其領放威力最強。今次重配潘頓，只要不重蹈覆轍，肯搶的話有力再贏。

珊翠絲
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