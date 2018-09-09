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﻿伊仁絮語——喜歡笑省靚招牌

2018-09-09 列印
　　第三場原本只得「電路二號」、「喜歡笑」、「安賦」及「福將 」四駒參賽，其後在延遲報名階段加入另外四駒，才令賽事不致太冷清。由麥廄轉至苗廄的「喜歡笑」，貴為一級賽昆士蘭打吡亞軍，可惜上季不但未能挑戰四歲馬系列賽事，更五戰三甲不入，表現令人失望。不過，自牠轉至新馬房後，狀態明顯比前進步，神色亦佳，八月中試泥地千二米大閘，沿途居外疊競跑，末段走勢仍勁，翻步顯得急勁。苗禮德訓練轉倉馬向來急進，今組主要對手「電路二號」負頂磅，而「嘉應之友」實力見盡，希望馬少場合能助「喜歡笑」打破悶局。

　　第四場東廄「至尊大師」上季出賽十一次，僅得三個殿軍，演出略為遜色。不過上仗首度降至五班角逐千四，早段留守前列，直路上走勢略為欠順，最終仍跑第四名，表現不差。今改由尚未開齋的田泰安操刀，騎者鬥志旺盛，只要「至尊大師」早段能據守靚位，直路上應可交出凌厲後勁，人馬齊齊開齋。

Ian
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