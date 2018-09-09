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﻿重點出擊——軒轅齊飛檔佳還盅

2018-09-09 列印
　　第八場四班千四米，當中有三駒曾於上季總場次786對陣，分別是頭二馬「巴基之友」和「及時行樂」，以及第七名的「軒轅齊飛」。今場大眾焦放必在「巴基之友」身上，實也無可厚非，皆因質新分子可憧憬續有上升空間，何況牠乃上季最受歡迎馬匹「巴基之星」的同主馬，或多或少會有「愛屋及烏」效應。

　　筆者留意到上季總場次786，當日的跑道形勢有兩項特色，一是較利走一二疊，二是極不利後追跑法，而該仗第七名的「軒轅齊飛」，因應排外檔起步而沿途不幸被頂在三疊，表面上負於頭馬三個馬位，看似無甚威脅，但別忘記同場「巴基之友」沿途貼欄慳腳程，直路再取跑道中央後上取勝，後駒際遇明顯較佳。

今仗「軒轅齊飛」排在有利的一檔起步，年長馬狀態保持，賴維銘今季亦憑葉廄「霸勝」贏馬而回，騎練合作愉快，鬥志絕無疑問。

安西教練
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