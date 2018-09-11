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﻿馬場浮世繪——美麗寶貝疑馬房撞欄暴斃

2018-09-11 列印
　　蘇保羅馬房的上季四捷明星馬「美麗寶貝」 ，被看好今季大有機會染指四歲馬經典大賽，然而昨日不幸傳來噩耗，這匹蘇廄最高分馬在馬房因意外而暴斃。

　　昨日下午二時左右，「美麗寶貝」由工作人員拖住游水後，突然發脾氣走甩，途中懷疑撞欄及跌倒，並且衝入容天鵬馬房內才被收停。事後獸醫立即趕往現場協助，可是「美麗寶貝」已經失血過多，當場倒下死亡。現場遺下一條長長血路，非常恐怖。

　　事發後，「美麗寶貝」馬主郭詩雅的父親郭少明，表示對意外感到無奈，並謂聽到這個壞消息，當然很不高興。馬會隨後發出聲明，表示將會調查事件，並衷心向「美麗寶貝」的馬主致以慰問。

馬場浮世繪
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