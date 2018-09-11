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﻿馬場浮世繪——從化十月廿日首次試草閘

2018-09-11 列印
　　馬會聽取過騎師代表的意見，並經細心研究後，決定維持原來計畫，將於下月二十日（星期六），在廣州從化馬場舉行首次草地試閘，不過時間方面，則提早在七點半左右進行，好使所有前來參加的騎師都能夠在試閘完畢後，及早回港，為翌日沙田馬場賽事作好準備。

馬場浮世繪
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