馬場浮世繪
馬場浮世繪——從化十月廿日首次試草閘
馬場浮世繪
食家推介 杭福深線「尋味」 高鐵遊興起 親子團周內推出
廣深港高鐵香港段本月二十三日正式通車，昨早首次公開發售車票，吸引不少市民清晨到西九龍站排隊，搶購頭班車的車票。港鐵至今仍未公佈高鐵團體票詳情，但多間本地旅行社摩拳擦掌，計劃推出由香港出發的高鐵親子團，...
2018-09-11
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行政總裁張勇接棒 馬雲明年退任阿里主席
中國電子商務集團阿里巴巴宣佈，董事局主席馬雲將於明年九月十日退任，由行政總裁張勇接任。馬雲表示，這是他深思熟慮、認真準備了十年的計劃，又指自己將回歸教育，「趁我還年輕，很多事想試試」。同時，馬雲的新卡片上載到阿里巴巴，當中刪掉了「董事局主席」，更加上了「馬雲老師」和「中國浙江杭州佬」。 阿里巴巴官網昨日刊登馬雲以「教師節快樂」為題，向客戶、員工和股東發出的公開信，他指，經董事會批准，一年後的今天，將不再擔任董事局主席，並由張勇接任，即日起會全面配合張勇，為過渡做好準備。 對於接任人張勇，馬雲表示，他自二○一五年擔任CEO以來，「展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續...
2018-09-11
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紐約州佳麗三奪美利堅小姐
美國選美盛事「美利堅小姐」（Miss America）周日在新澤西州大西洋城舉行，結果由紐約州佳麗富蘭克林（Nia Imani Franklin）艶壓群芳，登上后座。無獨有偶，由二○一三年至二○一五年，連續三屆都是由紐約州代表在這項選美中摘冠。富蘭克林多才多藝，對音樂極有天賦。她在台上表演歌劇《波希米亞人》（La boheme）一段樂曲而贏得全場掌聲。 富蘭克林堪稱多才多藝，擅唱古曲樂曲，她在台上就表演歌劇《波希米亞人》一段樂曲，贏得全場掌聲。事實上，她由六歲便開始寫第一首歌，對音樂甚有天賦。她今次摘冠贏得五萬美元（三十九萬港元）獎學金。
2018-09-11
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高層開揚景觀 上林修長大廳寬敞寫意
大坑道沿路一帶有豪宅，如是次介紹的豪宅屋苑上林，樓齡9年，2座大廈外貌簇新，具時代感。現市少有高層大戶放盤，實用面積1170方呎，屬4房2套，大廳設有長露台，居高臨下，享遠眺西南面的東半山及一帶山景。...
2018-09-11
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明年九月交棒張勇 馬雲將卸任阿里主席
電商巨擘阿里巴巴集團主席馬雲於昨日「牛一」之日宣佈將功成身退，於明年9月10日、阿里巴巴20周年及其踏入55歲之時，交棒予現任首席執行官張勇，而他就回歸教育。馬雲在公開信中稱，交棒是深思熟慮及認真準備...
2018-09-11
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薩無赦
比利時鋒將夏薩特延續在車路士的勇態，今晚歐洲國家聯賽A2組領軍作客大勝處於重建的冰島無難度，敲讓球主客和讓一球「客勝」。（有線601、661台周三凌晨2:45直播） 夏薩特今季四輪英超共錄得傳射各兩次，上周五友賽為比利時上陣，亦交出入球助攻各一，助球隊4:0大勝蘇格蘭，令主帥馬天尼斯讚不絕口。歐洲紅魔有該大勇射手在陣，今仗不愁沒有士哥。 相反，冰島由新帥夏姆倫接手後未見起色，歐國聯首戰便淨吞瑞士「六蛋」，累積過去八場各賽事得兩和六負，今晚迎戰比利時恐無還擊之力，取「客勝」。
2018-09-11
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德島盛事 阿波舞祭
日本四國德島縣（Tokushima）每年都會在縣內多個城市都會舉行盛大的阿波舞祭，這趟我便跟着關西觀光大使兼搞笑二人組合Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），見識到箇中盛況...
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英國當街跪地浪漫求婚 陳展鵬10月擺酒娶單文柔
現年41歲的陳展鵬與28歲、港姐出身的單文柔（Phoebe）拍拖年多，展鵬昨宣佈將於下月中在港擺酒結婚迎娶Phoebe，並發放多張在英國及法國拍攝的浪漫婚照分享喜悅。 本報記者 陳展鵬和單文柔（Pho...
2018-09-11
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社論——地道遊煞食 區區輪住玩
去年旅發局推出「舊城中環」，中上環遊人如鯽，為旅遊業注入生氣。有了這次成功經驗，局方昨天推動第二波——「香港．大城小區－深水埗」，向旅客宣傳深水埗為「香港最地道社區」，當區商店勢必大收旺場。 提起深水埗，港人會去鴨寮街買電器，或到黃金商場買電腦；為食人會去吃傳統雲吞麵或豬膶公仔麵，平常之至，但對外國遊客而言，全是新鮮事物，非常吸引。 全球流行自由行，旅客喜愛深入平民百姓家，體驗一個地方的風土人情。旅發局過去一直有推介本港民間特色，但去年首次以一個區的形式宣傳中環，非常聚焦，吸引指數飆升，今年套用在深水埗，以地道風情作主調，就連香港人對一些新店子，例如樓上藝術店、手造肥皂店、...
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馬場浮世繪——美麗寶貝疑馬房撞欄暴斃
蘇保羅馬房的上季四捷明星馬「美麗寶貝」 ，被看好今季大有機會染指四歲馬經典大賽，然而昨日不幸傳來噩耗，這匹蘇廄最高分馬在馬房因意外而暴斃。 昨日下午二時左右，「美麗寶貝」由工作人員拖住游水後，突然發脾氣走甩，途中懷疑撞欄及跌倒，並且衝入容天鵬馬房內才被收停。事後獸醫立即趕往現場協助，可是「美麗寶貝」已經失血過多，當場倒下死亡。現場遺下一條長長血路，非常恐怖。 事發後，「美麗寶貝」馬主郭詩雅的父親郭少明，表示對意外感到無奈，並謂聽到這個壞消息，當然很不高興。馬會隨後發出聲明，表示將會調查事件，並衷心向「美麗寶貝」的馬主致以慰問。 馬場浮世繪
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