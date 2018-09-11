﻿輝灑自如——騎練跑場 險遇空難

即使是馬圈中人，也不一定留意到上周末的下午，在英國希鐸馬場發生的一宗航空意外。事件中接載着練馬師向禮倫、其見習生Gary Mahon與練馬師包義定太太Anna的小型飛機，在降落馬場的機坪時，跟其他飛機碰撞而折斷機翼，幸好機上所有人都無礙，但一番驚嚇就難免。



很多香港馬迷都不知道，在英國出賽的騎師都需要在一天內「跑場」，A馬場跑完便趕B馬場，甚至C馬場有夜馬聘約的話，也要照趕。這種「跑場」分秒必爭，經陸路是不可能，所以很多騎練都會租用小型飛機或直升機，點到點從馬場直接起飛去另一馬場。發生意外當天，希鐸馬場的天氣不佳，而且有積水情況，結果小型飛機出意外！幸而平安大吉，但這種小型機場的安全也惹起關注。在街外人的角度，很多時都只看到騎練輝煌的一面，但他們背後的辛酸、所面對的壓力，實非外人能道！



朱鎮輝