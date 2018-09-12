賽日頭條——轉出康莊大道

開鑼至今舉行了三次賽事，多匹暑期轉倉馬都交出佳績，計有石廄「佳運來」爆冷W，新開倉的丁廄更贏出「勝利寶石」、「銀城福星」及「飛壹般」三駒，還有蘇廄「一定賺」、苗廄「香江世億」及何廄「共創更好」都入位，數據強勁。



今次谷戰也有不少馬匹轉倉初出，其中由徐雨石接手的第三場「南莊加寶」，上季九戰累積三冠三季，季尾一役首次渡江跑千八米，能以輕鬆姿態贏馬作結，盡顯場地性能卓越。今季「南莊加寶」轉投徐雨石馬房，表現如何要賽後才知，但翻查前季至今資料，石哥旗下有八匹轉倉馬初出，合共取得兩冠三亞一殿，入Q率逾六成，數據顯示此倉手法急進。「南莊加寶」能否承接上季尾的勁勢，令人引頸以待！



此外，沈集成今次亦派遣轉倉馬「開心歡星」出賽，這匹五歲馬上季七戰谷草千二米，有五次走入前四名，一再證明性格忠心，美中不足是至今仍未獲勝，今首度交由成哥愛將巫顯東執韁，隨時有截然不同演出！



至於另一轉倉馬「線路光輝」，上季挾紐西蘭二級賽盟主威名來港，由於適應水土需時，故初期表現較遜色，但經過數回合陣上熱身，最近七仗奪得兩亞兩季兩殿佳績。此駒加盟東廄後，八月底曾試泥閘得第二名，今次瞄準兩戰獲一亞一季的谷草一六五○米重臨，當具開齋本錢。



亨利評語



今晚共八匹轉倉馬初出，「賽日頭條」介紹的三駒固然具贏面，第二場「旅遊智者」回巢偉廄也堪重視，處女馬上仗若非慢閘失機，頭馬或已到手；第一場「幸運神駒」改投丁廄，上周三此倉勝出「飛壹般」，李易達寶藏陸續有來。



馬場脈搏