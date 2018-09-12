﻿勝在有方——和諧小子憑級數出冷

「和諧小子」上季遲至一月才轉到田草復出，大多數對手已跑起狀態，本身竟可段段快開下燒乾再出可輕勝之「加州福星」，賺盡快步速之鄰近對手「勇闖者」其後也可加添兩W兩P，屬段速極出色之亞軍，此役休出的威力值三班頂。所以回氣後可在谷草千二賺慢步速下爆冷，蹄下敗將「歡樂一生」和「友情人」其後均能勝，比當時常近而無威脅之「叫關健康」高一皮，但後駒轉到谷草一千也可得一W兩P，足證此類馬級數遠比最短途馬高。今又休夠且內側快馬不算多，切入一二疊跟前後，有力憑級數出冷。



上仗「最驫」便是休後轉到谷草一千取得在港首捷，一星期前於不利之外疊路段能以終極時速後上輕勝，末段比同晚之二三班頭馬還要勁，重拾朝氣後回到三班，常能打疊好之馬，可望再克服外檔劣勢。



方駿暉