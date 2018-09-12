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﻿翠絲過兩關——贏科超影幸運興隆

2018-09-12 列印
　　目前還有七個馬房未開齋，高伯新至今共出馬十九次，尚未贏馬確令人失望。然而練者生日在即，今晚兵分七路不乏實力馬，應有力打開今季勝門。

　　「贏科超影」上季一落四班即贏馬，質素超級不用懷疑。上季贏馬升班後，成績一直未能再進，原因是經常際遇欠佳所致。今次賺取班利之餘，更邀得潘頓壓陣，予人不勝無歸之感，值得捧場。

　　「幸運興隆」十二戰谷草千二米半數入前兩名，排四檔或以內更取得兩冠兩亞佳績，而且對上三季初出均上名，今次集合所有利好條件於一身，實屬爭勝分子，可坐亞望冠。

珊翠絲
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