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﻿伊仁絮語——盛勢東方終於復甦

2018-09-12 列印
　　第一場「盛勢東方」於暑假期間往從化接受訓練，上仗轉廄初出，在狀態尚未十足之下，竟在直路最後幾步交出強橫後勁，只負於評分大利的「飛壹般」兩個幾身位，而與「荷蘭風車」幾乎一同觸線，表現終於復甦。今仗增程跑千八米，排在最靚的一檔，早段可避免多走腳程，繼續由巫顯東主轡，人馬經上次磨合一回，應該更添把握。

　　第二場「快利」雖然從未在谷草上陣，但上季曾渡江試閘，且交出不俗走勢。上仗負頂磅出爭田草千二米，起步未算利落，早段留守前領馬之後走二疊，末段衝刺略帶均速，未能威脅形勢佔利的「勁無比」，表現令人失望。但經熱身開氣後，見牠復課收身更紮實，而高伯新尚未開齋，戰意必高昂，值得留意。

Ian
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