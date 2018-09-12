﻿重點出擊——巴基小子先發制人

剛戰「巴基之友」初負頂磅亦跑入位置，實在雖敗猶榮，今晚輪到同主馬「巴基小子」出爭谷草千二米，應該可替馬主取得今季第一場勝利！



「巴基小子」在港出賽四十九場，於三個不同場地都曾上名，但始終以谷草最有根據。先講上季尾一役，此駒在煞科跑盲門千四米，當日場地極不利追，即使競賽途中曾受阻勒避，仍比起剛周日追入第二的「鴻圖機會」更先過終點。



回說今場對手，「八太子」曾是「巴基小子」的蹄下敗將，當時前駒受讓十三磅亦屈居其後，如今兩駒負磅更拉近至相差四磅，形勢對「巴基小子」更有利。



上季傳出「巴基小子」有意退役，觀乎幕後最終打消念頭，看來對這匹老來嬌仍存期望，今次趁季初對手狀態未足，先下手為強！



安西教練