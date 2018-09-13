  • 2018年9月13日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 山竹百里嘉高鐵秦嵐馬雲

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——丁仔贏晒五班及頭場

2018-09-13 列印
Previous Next

　　今季新開倉的丁冠豪昨晚憑「幸運神駒」食頭胡，至今三個有派馬上陣的賽日都有馬贏，認真犀利。而更誇張的是，練者三次派馬出戰頭場賽事都能取勝，同時三次派馬出戰五班賽亦贏晒！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd