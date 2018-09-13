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﻿馬場浮世繪——高伯新開齋起孖賀壽

2018-09-13 列印
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　　昨日是高伯新四十九歲牛一，壽星公果然有運行，他在第三場賽事先憑蔡明紹策騎的「鵲橋飛渡」打開今季勝門，到第五場賽事再憑潘頓策騎的「贏科超影」報捷，成功起孖賀壽。

馬場浮世繪
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