﻿姚本輝積極起孖捧盃

昨晚姚本輝憑「馬奇財」及「積極皇」起孖，後駒更捧走公益金盃，練者賽後說：「『積極皇』上季曾做手術取出碎骨，我曾擔心其健康能否養回，幸好今仗證明戰鬥力無礙。牠跑新鮮感特佳，今次配黃俊減磅亦有助，結果連續三季一出即勝。而『馬奇財』是北半球馬，需要時間適應水土，所以上季一直欠表現，季前試嘉年華閘其走勢良好，由於要硬功騎師發揮，因此配郭能最合適，而騎者今仗的發揮亦很稱職。」



至於高伯新昨晚亦贏兩W，分別是「鵲橋飛渡」及「贏科超影」，練者指：「『鵲橋飛渡』去季在谷草千八米上名後，我已經認定特擅谷戰，今場除了輕磅和排檔不差，鞍上人蔡明紹走位也出色，出閘後很快便移往內檔，守在前領馬之後，入直路才望空帶離對手，表現亦值得讚許。『贏科超影』比較體弱，因此蓄銳而臨效果最好，當然今仗潘頓的發揮也要記上一功。」



蔡明紹高伯新亦贏兩W



而為「鵲橋飛渡」及「贏科超影」贏馬的蔡明紹和潘頓，同晚都不止一Ｗ，前者為丁廄「幸運神駒」食頭胡，後者另贏偉廄「八十八十」。練者丁冠豪說：「『幸運神駒』的特性是跑姿步大，所以最重要讓其擺前順走，此駒來投時健康正常，評分又處低位，能夠反彈很合理，下月七日和十八日分別有田草及谷草的千八米賽程，我正考慮安排牠跑哪一場。」



「八十八十」練者蘇偉賢則說：「『八十八十』極為準繩，再經暑期一輪訓練，今次季內初出亦有相當狀態，但我對其前景仍抱觀望態度，未敢斷定真正能力如何，但演出忠心則可以肯定。」



此外，霍利時昨晚憑「正本雄心」打開今季勝門，練者透露：「臨場我本來指示沈拿讓『正本雄心』跟在前領馬後，可是牠的速度實在太快，所以沈拿索性將其前領，避免人馬角力，結果愈走愈勁之下，以兩個馬位之先勝出，人馬演出相當出色。其實此駒上季曾在谷戰走得接近，今次既然順利取勝，日後部署亦會多作配合。」



昨晚唯一錦標是公益金盃，結果由黃俊策騎姚廄「積極皇」奪得，馬房另贏「馬奇財」梅開二度，騎者郭能開齋。至於蔡明紹、高伯新和潘頓亦起孖，前者憑丁廄「幸運神駒」食頭胡，再贏伯廄「鵲橋飛渡」；而高伯新則另贏「贏科超影」，建功的潘頓另贏偉廄「八十八十」，最終更以較佳累積得分而成為騎師王。



特約記者：文傑、亨利