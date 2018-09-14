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﻿馬場浮世繪——周日賽事如取消擬12.29補賽

2018-09-14 列印
　　超強颱風「山竹」逐漸移近香港，天文台預測按照其現時途徑，香港的周日天氣將十分惡劣，會有頻密的狂風大雨，當日的沙田日賽會否受到影響，甚至須要取消，雖在現階段是言之尚早。惟按照馬會做法，他們會一直與天文台維持緊密聯繫，然後在適當時間作出決定，估計可能要待至周日早上才有定案。

　　雖然周日賽事是否可如期進行，暫要在稍後方知。但據悉馬會已計畫好，一旦周日賽事取消，將安排在十二月二十九日補賽。至於下周三並沒夜馬舉行，按理可立即補賽，而馬會亦確曾考慮下周一早上接受補賽報名，然後在下午排位，但補賽日子始終要向政府申請，審批需時，所以終擱置計畫。

馬場浮世繪
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