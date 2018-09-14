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﻿馬場浮世繪——羅理雅獲發還證件已返澳洲

2018-09-14 列印
　　於今年四月因犯天條而被馬會判罰停牌十五個月的羅理雅，其後曾欲離港，惟在機場被廉署帶走問話，事件一直未有下文。但據澳洲傳媒報道，羅理雅經過四個半月的等候，日前已獲廉署發還旅遊證件，意即不會被起訴，而他亦已隨即返回祖家悉尼。但由於目前仍在停牌期間，故要待明年七月二十五日停牌期屆滿，才可恢復上陣。

馬場浮世繪
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