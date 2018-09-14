﻿馬場浮世繪——烽煙四喜改動贏馬配備獲准

苗禮德申請為「烽煙四喜」於周日第五場賽事中，除去半掩防沙眼罩上陣。受薪董事小組就此查詢。原因是「烽煙四喜」上仗於七月十五日出賽勝出時（上圖），是佩戴了半掩防沙眼罩、環形口銜鐵及綁繫舌帶，雖然馬兒當時仍是由告達理訓練。而小組亦同時向史卓豐查詢，史卓豐於八月三十一日曾策騎「烽煙四喜」試閘，並於本月六日策馬在草地快操。



苗禮德表示，前屬理廄的「烽煙四喜」加盟其馬房後，在未有佩戴半掩防沙眼罩操練時，表現良佳，尤其是在八月三十一日的試閘中。因此，他認為馬兒已毋須佩戴該配備上陣。史卓豐考慮到馬兒操練時的表現，亦同意苗禮德的看法，認為牠毋須繼續佩戴半掩防沙眼罩。



小組考慮過苗禮德及史卓豐的理據及意見，再看過馬兒於八月三十一日的試閘影片後，批准苗禮德的申請，「烽煙四喜」於周日賽事中將除去半掩防沙眼罩，只會如以往多仗般續戴環形口銜鐵及綁繫舌帶。「烽煙四喜」在當日有十一駒參試的泥地千二米試閘中跑第五。



馬場浮世繪