﻿張氏理論——沙地泥地 大有分別

上星期日轉播的南韓一級賽是沙地千二米，香港代表「藍天堡馬」跑第二，負於日本代表馬可說是雖敗猶榮。大家可以看到，這馬場的沙地賽道，與三、四十年前快活谷沙地幾乎一樣，當然跑馬地直路短得多，但明顯是沙地賽道，與目前美加之泥地略不同，也與一般人工全天候跑道不同了。有人戲言，這沙地極似沙灘，也非虛言。



草地與沙地最大分別，是正常草地上跟於馬群內不會食被踢起的塵，只會於爛地才會出現食泥，但沙地之Kickbacks極多，跟於內欄馬群會食沙。有人說沙會令馬痛，這只說對了一半，更重要是沙會入眼及入鼻，馬匹看不到前方會即時停跑，如果有沙入鼻難以正常呼吸，馬匹亦會停下來，因此不夠快的馬會留後及居外疊，盡量遠離快馬之後才可避免食沙。於是現已出現了防沙眼罩，甚至騎師要用兩三個眼罩了。



但現代之全天候跑道已再無太多飛沙走石了，沙塵只會到馬匹前腳及前胸，影響不大，馬匹一樣可居中守內欄跑了。



張福元